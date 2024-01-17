بابا الفاتيكان يدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

أدان البابا فرنسيس الأربعاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إقليم كردستان في شمال العراق وحث كافة الأطراف على عدم تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط.

وفاقمت الضربة الجوية من التوتر بشأن ازدياد عدم الاستقرار بأنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع مع أكتوبر\تشرين الأول، مع دخول حلفاء إيران أيضا للمعركة من لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وقال البابا في اللقاء الأسبوعي بالفاتيكان “كل التعزية والتضامن مع الضحايا، وجميعهم من المدنيين، للهجوم الصاروخي الذي أصاب منطقة حضرية في أربيل، عاصمة الإقليم الكردي العراقي المتمتع بالحكم الذاتي”.

وأضاف “العلاقات الطيبة بين الجيران لا تنطوي على مثل هذه الأفعال، بل الحوار والتعاون. أطلب من الجميع تجنب أي خطوة تؤجج التوتر في الشرق الأوسط والسيناريوهات الأخرى للحرب”.

ودعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل “ضحايا الحرب الكثيرين” مشيرا على وجه التحديد إلى أوكرانيا وغزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.