بابا الفاتيكان يزور البحرين مطلع نوفمبر

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، أن البابا فرنسيس سيزور البحرين في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني لحضور مؤتمر دولي.

وأضاف الفاتيكان أن البابا سيزور الدولة الخليجية للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار، الذي يعقد تحت عنوان (الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني).

وزار فرنسيس أبوظبي عام 2019 وكان أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية يزور شبه الجزيرة العربية ويقيم قداسا هناك. ويشكل المسلمون حوالي 70 بالمئة من سكان البحرين التي، على عكس السعودية، تسمح للمجتمع المسيحي الصغير، المكون في الغالب من العاملين الأجانب، بممارسة عباداته علنا في كنيستين هناك.

وأعلن مسؤولو الفاتيكان لأول مرة عن زيارة البحرين خلال رحلة عودة البابا من قازاخستان في وقت سابق هذا الشهر لكنهم لم يحددوا الموعد.

ولم يذكروا في إعلانهم اليوم الأربعاء أي تفاصيل عن برنامج الزيارة.