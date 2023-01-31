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بابا الفاتيكان يزور الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان هذا الأسبوع

منذ 32 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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يتوجه البابا فرنسيس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، في زيارة تسلط الضوء على الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع الذي طال أمده في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.

وتشمل زيارة بابا الفاتيكان (86 عاما ) قداسا في العاصمة كينشاسا يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بضحايا العنف من الجزء الشرقي من البلاد الذي يعاني بسبب موجات من القتال بين متمردين والقوات الحكومية.

كانت الزيارة البابوية الأخيرة للكونغو قد قام بها يوحنا بولس الثاني في 1985 عندما كانت البلاد لا تزال تعرف باسم زائير.

ومن المقرر أن يظل فرنسيس في كينشاسا حتى صباح الجمعة ثم يتجه إلى جنوب السودان، وهي دولة تعاني من الصراع والفقر هي الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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