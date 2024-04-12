بابا الفاتيكان يسافر في جولة آسيوية من 2 إلى 13 سبتمبر

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024، قداسة البابا فرنسيس سيقوم بجولة في آسيا تستمر من 2 إلى 13 سبتمبر، حيث سيزور البابا خلال هذه الجولة إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

ومن المتوقع أن تشمل الجولة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وزيارات إلى المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى أنشطة دينية واجتماعات مع المسيحيين في تلك البلدان.

وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا سيزور جاكرتا في الفترة من الثالث إلى السادس من سبتمبر أيلول، وبورت مورزبي وفانيمو من السادس إلى التاسع من الشهر نفسه، وديلي من التاسع إلى 11 سبتمبر أيلول، ثم سنغافورة من 11 إلى 13 سبتمبر أيلول.

ولم يأت البيان على ذكر فيتنام التي اقترح البابا ومسؤولو الفاتيكان أن تكون وجهة محتملة في الجولة الآسيوية.

ومن المتوقع أن تكون الجولة مرهقة بالنسبة للبابا البالغ من العمر 87 عاما والذي واجه مشاكل صحية في الآونة الأخيرة، مما أجبره على إلغاء بعض ارتباطاته ومنها بعض فعاليات عيد القيامة الشهر الماضي.