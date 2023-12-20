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بابا الفاتيكان يساند منظمة خيرية إيطالية لإنقاذ المهاجرين في البحر

منذ ساعة واحدة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس - رويترز

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عبّر بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء، عن دعمه لجمعية خيرية إيطالية لإنقاذ المهاجرين في البحر يواجه أعضاؤها اتهامات بتشجيع الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يبت قاض يوم 14 فبراير شباط في مسألة محاكمة لوكا كاساريني وخمسة آخرين من منظمة ميديترانيا سيفينج هيومانز الخيرية بخصوص هذه الاتهامات.

وقال البابا فرنسيس عن المنظمة أثناء اجتماعه الأسبوعي العام في الفاتيكان “إنهم يقومون بعمل جيد وينقذون كثيرا من الناس”.

وحيّا البابا وفدا من المنظمة الخيرية كان بين حضور اللقاء قائلا “إنهم يخرجون إلى البحر لإنقاذ الفقراء الذين يهربون من العبودية (في) أفريقيا”.

وكان من ضمن الوفد كاساريني، الناشط السياسي السابق المعروف في إيطاليا والذي انضم مؤخرا للكنيسة الكاثوليكية.

وتم توجيه اتهامات للمنظمة الخيرية في راجوزا بصقلية بشأن عملية نفذتها عام 2020 أنقذت سفينتها خلالها 27 مهاجرا كانوا على متن سفينة شحن دنمركية وأخذتهم إلى إيطاليا.

وفي وقت لاحق، دفعت شركة ميرسك المشغلة لسفينة الشحن نحو 125 ألف يورو (136.950 دولار) لشركة مرتبطة بالمنظمة الخيرية، وهي عملية تحويل أموال يزعم مدعون أنها مرتبطة بانتهاك محتمل لقوانين الهجرة الإيطالية.

وتقول المنظمة إن ذلك كان مجرد تبرع عفوي.

    المصدر :
  • رويترز

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