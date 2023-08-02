الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان يصل إلى البرتغال.. ويتعهّد "بتغييرات" في الكنيسة الكاثوليكية

منذ 50 دقيقة
البابا فرنسيس - رويترز

البابا فرنسيس - رويترز

A A A
طباعة المقال

وصل بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء إلى البرتغال، في زيارة تستغرق خمسة أيام، ووعد “بتغيير الأمور” في الكنيسة الكاثوليكية، في وقت يتحرك فيه لتنفيذ إصلاحات وتغييرات قد تخلف وراءه إرثًا لا ينسى.

وهبطت طائرة البابا فرنسيس في قاعدة عسكرية في لشبونة من أجل حضور اليوم العالمي للشباب الذي يقام كل عامين أو ثلاثة أعوام في مدينة مختلفة.

وقال البابا للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من روما: “سنواصل تغيير الأمور”.

وتلك هي أول زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان (86 عامًا) منذ خضوعه لعملية جراحية في يونيو/ حزيران.

وستكون أول محطات البابا فرنسيس هي حضور مراسم ترحيب يستضيفها الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في قصر بيليم الرئاسي.

ويعقد اليوم العالمي للشباب في البرتغال، نحو 80 بالمئة من سكانها من الكاثوليك، بعد أقل من ستة أشهر من قول لجنة برتغالية إن 4185 قاصرًا على الأقل تعرضوا لانتهاكات جنسية من رجال دين، معظمهم قساوسة، على مدى سبعين عامًا.

ومن المتوقع أن يلتقي البابا فرنسيس مع بعض ضحايا تلك الانتهاكات على انفراد.

وانتقد بعض البرتغاليين تكلفة الحدث في واحدة من أفقر الدول في غرب أوروبا، حيث يعاني الملايين للوفاء بالتزاماتهم المادية بسبب انخفاض الرواتب وارتفاع التضخم وفي ظل أزمة إسكان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتباكات في السودان - أرشيفية
اشتباكات السودان
كارثة إنسانيّة تُهدّد السودان.. والاشتباكات تدفع بأكثر من 3 ملايين نحو الأرياف
من عملية انتشال الجثث
مأساة تهزّ الجزائر.. وفاة 8 أشخاص في قاع بئر
رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج
صدمة في سنغافورة.. الحزب الحاكم "تأثر سلبًا" إثر الفضائح الأخيرة

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
اعتداء جنسي
جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!