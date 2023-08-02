بابا الفاتيكان يصل إلى البرتغال.. ويتعهّد "بتغييرات" في الكنيسة الكاثوليكية

وصل بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء إلى البرتغال، في زيارة تستغرق خمسة أيام، ووعد “بتغيير الأمور” في الكنيسة الكاثوليكية، في وقت يتحرك فيه لتنفيذ إصلاحات وتغييرات قد تخلف وراءه إرثًا لا ينسى.

وهبطت طائرة البابا فرنسيس في قاعدة عسكرية في لشبونة من أجل حضور اليوم العالمي للشباب الذي يقام كل عامين أو ثلاثة أعوام في مدينة مختلفة.

وقال البابا للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من روما: “سنواصل تغيير الأمور”.

وتلك هي أول زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان (86 عامًا) منذ خضوعه لعملية جراحية في يونيو/ حزيران.

وستكون أول محطات البابا فرنسيس هي حضور مراسم ترحيب يستضيفها الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في قصر بيليم الرئاسي.

ويعقد اليوم العالمي للشباب في البرتغال، نحو 80 بالمئة من سكانها من الكاثوليك، بعد أقل من ستة أشهر من قول لجنة برتغالية إن 4185 قاصرًا على الأقل تعرضوا لانتهاكات جنسية من رجال دين، معظمهم قساوسة، على مدى سبعين عامًا.

ومن المتوقع أن يلتقي البابا فرنسيس مع بعض ضحايا تلك الانتهاكات على انفراد.

وانتقد بعض البرتغاليين تكلفة الحدث في واحدة من أفقر الدول في غرب أوروبا، حيث يعاني الملايين للوفاء بالتزاماتهم المادية بسبب انخفاض الرواتب وارتفاع التضخم وفي ظل أزمة إسكان.