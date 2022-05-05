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بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك

5 - مايو - 2022
بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك

بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك

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ظهر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على كرسي متحرك، اليوم الخميس، وذلك لحماية ركبته التي تؤلمه.

وظهر أحد العاملين في الفاتيكان وهو يدفع كرسي رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ من العمر 85 عاما خلال لقاء مع راهبات

وكان البابا أوضح مؤخرا أن أطباءه طلبوا منه تخفيف الضغط على ركبته اليمنى كونها تؤلمه، وقد لوحظ أنه يعرج خلال السير في الأسابيع الماضية، واضطر إلى إلغاء بعض الارتباطات.

وفقا لمعلومات من الفاتيكان، قد يضطر البابا إلى استخدام كرسي متحرك مرة أخرى من وقت لآخر في المستقبل، لكن التزاماته القادمة ستتم وفقا لما هو مخطط لها.

وكان البابا قال في مقابلة هذا الأسبوع مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إنه يعاني من إصابة في أربطة ركبته وسيحتاج إلى حقنة صغيرة، وأفادت تقارير إعلامية بأنه تلقى الحقنة بالفعل، الثلاثاء الماضي.

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