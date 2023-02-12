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بابا الفاتيكان يعبر عن قلقه على أسقف مسجون في نيكاراغوا

منذ 7 دقائق
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (الأحد 12-2-2023) عن قلقه بسبب سجن الأسقف رونالدو ألفاريس في نيكاراغوا الذي صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 26 عاما.

جاءت تصريحات البابا فرنسيس عن ألفاريس، الذي انتقد من قبل علنا دانييل أورتيجا رئيس نيكاراغوا، في عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس.

واتهم أورتيجا قادة الكنيسة الكاثوليكية بمحاولة الإطاحة به بعد احتجاجات قتل فيها نحو 300 في 2018. ومنذ ذلك الحين، طردت حكومة أورتيجا راهبات ومبشرين كاثوليك.

وصدرت إدانة بحق ألفاريس يوم الجمعة بتهم الخيانة وتقويض وحدة الوطن ونشر الأخبار الزائفة من بين تهم أخرى.

ويوم الخميس شمل ألفاريس عفو مفاجئ صادر عن حكومة أورتيجا شهد الإفراج عن 200 سجين سياسي لكنه لم يستقل طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال البابا فرنسيس “الأنباء الواردة من نيكاراغوا سببت لي ألما كبيرا. لا يسعني ألّا أتذكر بقلق أسقف ماتاجالبا المطران رونالدو ألفاريس الذي أحبه كثيرا وقد حكم عليه بالسجن 26 سنة فضلا عن الأشخاص الذين رُحلوا إلى الولايات المتحدة. أصلي من أجلهم ومن أجل جميع المتألمين في هذه الأمة العزيزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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