بابا الفاتيكان يقدم كلمته لحاخامات أوروبيين بشكل مكتوب.. "ليس على ما يرام"

لم يلق بابا الفاتيكان، فرنسيس، (الاثنين 6-11-2023) كلمة معدة مسبقا خلال اجتماع مع حاخامات أوروبيين وقال لهم إنه ليس على ما يرام، وأعلن الفاتيكان في بيان أن البابا يعاني من نزلة برد لكنه سيكمل باقي ارتباطاته خلال اليوم.

وقال البابا لوفد من مؤتمر الحاخامات الأوروبيين “صباح الخير. أحييكم جميعا وأرحب بكم وأشكركم على هذه الزيارة التي تسعدني كثيرا. لكن الأمر أنني لست على ما يرام ولهذا أُفضّل عدم إلقاء الكلمة بل أعطيكم نسخة (مكتوبة) منها”.

وبدا البابا فرنسيس (86 عاما) يعاني من ضيق في التنفس عندما استقبل الحاخامات في بداية الاجتماع، وأثار عدم إلقاء الكلمة مخاوف على صحة البابا لم تستمر كثيرا.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان “البابا فرنسيس يعاني من نزلة برد وأمامه يوم طويل من اللقاءات”.

وأضاف “لقد أراد أن يحيي الحاخامات الأوروبيين بشكل شخصي ولذلك قدم لهم الكلمة مكتوبة. وتستمر بقية الأنشطة بشكل عادي”.

ولم يلق البابا فرنسيس كلمات معدة مسبقا قبل ذلك في اللحظة الأخيرة حفاظا على طاقته. ومن المقرر أن يعقد اجتماعا كبيرا مع أطفال من جميع أنحاء العالم في وقت لاحق اليوم الاثنين في الفاتيكان.

وكان البابا قد أُخضع لجراحة تم خلالها استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا في وطنه الأرجنتين.

كما أُجريت للبابا عملية جراحية في السابع من يونيو حزيران لمعالجة فتق في البطن. وأمضى تسعة أيام في المستشفى وتعافى على ما يبدو تماما من الجراحة.

وقام بابا الفاتيكان بثلاث رحلات خارجية بعد الجراحة، ومن المقرر أن يتوجه إلى دبي الشهر المقبل لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28.