الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان يندد بالعنف ضد المرأة

منذ 11 دقيقة
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

A A A
طباعة المقال

ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الاثنين، بالعنف ضد المرأة في الوقت الذي تبحث فيه إيطاليا عن طريقة لمحاربة الثقافة الذكورية الراسخة التي كثيرا ما أدت إلى قتل النساء.

ووجه فرنسيس العديد من النداءات لوضع حد للعنف ضد المرأة في الماضي. لكن كلماته التي ألقاها اليوم الاثنين كانت الأولى في خطاب عام منذ أن اشتعلت إيطاليا غضبا بسبب القتل الوحشي للطالبة الجامعية جوليا تشيكيتين (22 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني.

وأثار حادث القتل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وفجر دعوات بأن يصبح تعليم احترام المرأة جزءا من المناهج الدراسية بدءا من رياض الأطفال.

وقال البابا “يجب على كل مجتمع… احترام المرأة والدفاع عنها وتقديرها”.

وأيد المشرعون الإيطاليون بالإجماع مجموعة من الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة بعد أن أعادت جريمة القتل فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع.

وقال محامي الحبيب السابق للفتاة إنه اعترف بارتكابه الجريمة.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، قُتلت أكثر من 100 امرأة عام 2023 نصفهن تقريبا على يد شركاء حياتهن أو أحباء سابقين. وأصبحت حوادث “قتل النساء” عنوانا متكررا في الصحف الإيطالية.

وقال فرنسيس في عظة خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس إن النساء يلعبن دورا حاسما كنماذج للسلام.

وأضاف “العالم أيضا بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام بهدف الخروج من دوامة العنف والكراهية ورؤية الأمور مرة أخرى بعيون وقلوب إنسانية حقيقية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 29 جنديا بنيران صديقة وفقدان 15 جثة بغزة
من اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
السودان.. مقتل 6 في منطقة متنازع عليها على الحدود مع جنوب السودان
خريطة كوريا الشمالية
بعد زلزال اليابان.. تحذيرات تسونامي تطال كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي