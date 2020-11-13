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بابدن يعزز فوزه.. آخر الإحصاءات تدل على فوزه في ولاية أريزونا بفارق كبير

منذ 43 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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أعلنت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​ قد فاز في ولاية ​أريزونا​ معززا انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني في الولايات المتحدة.

وإذا اعتمدت هذه النتائج بشكل رسمي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المعسكر الديموقراطي في تلك الولاية منذ 1996.

وأعلنت قنوات “إن بي سي” و”إيه بي سي” و”سي بي أس” و”سي إن إن”، أن المرشح الديموقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.

وكانت قناة “فوكس نيوز” ووكالة أسوشيتد برس أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات مما اثار غضب خصمه الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​.

وفي حال الفوز في ولاية أريزونا، يصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخبا للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.

وما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديموقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات، فيما لم يتم الإعلان بعد بعد عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.

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