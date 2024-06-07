بابوا غينيا الجديدة تنهي جهود الإنقاذ بعد انهيار أرضي وسط مخاوف من حدوث آخر

حذر خبراء جيولوجيون من نيوزيلندا من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية في المنطقة التي انهار فيها جزء من جبل وسقط على قرية نائية في بابوا غينيا الجديدة قبل أسبوعين.

جاء التحذير في وقت أنهت فيه السلطات جهود البحث والإنقاذ.

ولم يتبين بعد عدد الأشخاص الذي لقوا حتفهم جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي وقع يوم 24 مايو أيار في منطقة إنجا في بابوا غينيا الجديدة حيث قالت الحكومة الوطنية إن ما يربو على ألفي شخص دُفنوا أحياء فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى يبلغ حوالي 670 شخصا.

وجرى انتشال 11 جثة فقط حتى الآن.

وأصدر مهندسون متخصصون في ميكانيكا التربة من نيوزيلندا، تم إرسالهم إلى بابوا غينيا الجديدة، تقريرا أمس الخميس يثير مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى في المناطق المحيطة.

وأصدرت الحكومة المحلية في إنجا أمس أوامر بإخلاء مزيد من المناطق المحيطة بموقع الانهيار الأرضي بسبب مخاوف من حدوث المزيد من الحركات الأرضية.

وأوقفت الحكومة جهود البحث عن الجثث واعتبرت المنطقة مقبرة جماعية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 7200 شخص نزحوا بسبب الانهيار الأرضي مع احتمال ارتفاع الأعداد.