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باربرا ليف في المنطقة.. هذه ملفات البحث

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2023 9:54 مساءً
باربرا ليف

باربرا ليف

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بدأت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف زيارة إلى الشرق الأوسط تستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري. وخلال الزيارة، تجتمع ليف مع الشركاء الإقليميين لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان عدم تكرار ما يجري مرة أخرى، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإجلاء الرعايا الأجانب، وضمان العودة الفورية والآمنة لجميع الرهائن.

وغادرت ليف مع وفد أمريكي رفيع المستوى إلى إسرائيل والخليج، بما في ذلك دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين، حيث ستحضر حوار المنامة لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتبادل الاستجابات السياسية.

    المصدر :
  • المركزية

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