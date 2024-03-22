باريس تبدي تعاطفها مع ضحايا حادث قاعة الحفلات بموسكو

أبدت وزارة الخارجية الفرنسية في منشور على منصة إكس مساء اليوم الجمعة عن تعاطفها مع ضحايا حادث إطلاق الرصاص في قاعة حفلات بموسكو ومع الشعب الروسي.

وقالت الوزارة في المنشور إن الصور التي وردت من موسكو “مروعة” وإنه “ينبغي تسليط الضوء على هذه الأعمال الشنيعة”.

وكانت أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو اليوم الجمعة إنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.

ونصحت السفارة في بيان الرعايا الأمريكيين بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وبدورها الخارجية الروسية قالت “إذا كانت لدى واشنطن بيانات موثوقة بشأن الهجوم الإرهابي في كروكوس فيجب نقلها على الفور”.

كما أخبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية أن أنقرة تندد بإطلاق النار في مركز كروكس سيتي للحفلات الموسيقية قرب موسكو اليوم الجمعة ووصفته بأنه هجوم إرهابي، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

وفي السياق، نفت كييف علاقتها بإطلاق النار في روسيا والذي راح ضحيته 40قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الجمعة إن كييف لا علاقة لها بالهجوم الذي نفذه مسلحون اليوم الجمعة على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وذكر بودولياك في رسالة بالفيديو على تطبيق تيليجرام “بشكل صريح: أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث”.

وأضاف “لدينا حرب واسعة النطاق وشاملة مع الجيش النظامي الروسي ومع روسيا الاتحادية كدولة. وبغض النظر عن كل شيء، سيتم تحديد مصير كل شيء في ساحة المعركة”.

ولقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار في قاعة احتفالات بمجمع تجاري في العاصمة الروسية موسكو، فيما أفاد إعلام روسي بوقوع انفجار في القاعة.

وبدأ الحادث بإطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في “كروكوس سيتي هول”، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام.

وأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل قاعة للحفلات الموسيقية اشتعلت بها النيران بالقرب من موسكو، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.

وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.

وأظهرت لقطات أخرى عددا من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة.