باريس تستدعي سفيرها لدى أنقرة بعد تصريحات أردوغان

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل في الأوساط الفرنسية، حيث استدعت باريس سفيرها لدى أنقرة للتشاور.

وكان اردوغان قد اعتبر بان “ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟”.

ومن جهتها استنكرت الرئاسة الفرنسية السبت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ”غير المقبولة“ التي شكك من خلالها ب“الصحة العقلية“ لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.

وطلبت الرئاسة الفرنسية من أردوغان أي يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة، مشيرة إلى أنها لن تدخل في جدالات عقيمة ولا تقبل الشتائم“.

ولفت قصر الإليزيه أيضا إلى ”التصريحات الهجومية للغاية (لرجب طيب إردوغان) في الأيام الأخيرة، خاصة حول الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية“.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لفرانس برس إن “تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل”.

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية بعد قطع رأس مدرس عرض في فصله رسوما مسيئة.

وذكر: “قتل مواطن لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير”، واصفا الهجوم بأنه إرهاب لـ”الإسلاميين”.