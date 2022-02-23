الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باريس تستعين بالجزائر لحل الأزمة في مالي!

23 - فبراير - 2022
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

A A A
طباعة المقال

أكدت باريس، أنها بحاجة لشركائها الجزائريين للتشاور معهم، مؤكدة استئناف التعاون مع الجزائر وعلى جميع الجبهات.

التصريحات الفرنسية جاءت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في تصريحات إعلامية قناة “تي في 5″، التي شددت أيضاً على أهمية الدور الجزائري في حل الأزمة بدولة مالي، ووصفته بـ”الشريط الأساسي”.

كما لفتت إلى أن اتفاق الجزائر الموقع في 2015 يعد “إحدى الركائز الأساسية لأمن واستقرار مالي”، وهو ما عده مراقبون اعترافاً فرنسياً صريحاً بأهمية الدور الجزائري لحل الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في مالي خصوصاً منذ 2012.

وأوضحت ليجيندر أن فرنسا “أكثر إصرارا على التعاون مع الجزائر وهي شريك أساسي بالنسبة لنا “.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت فرنسا وحلفاؤها في قوة “تاكوبا”، الأسبوع الماضي، “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.

وهو القرار الذي جاء غداة اجتماع عقده الرئيس الفرنسي في باريس، مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، في ظل أزمة حادة مع باماكو.

وجاء في بيان مشترك أن “الشروط السياسية والعملية والقانونية لم تعد متوفرة”، مشيرا إلى أن الدول قررت “الانسحاب المنسق”

وأكدت الدول- بحسب البيان- رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة الساحل حيث ينشط متطرفون.

التصريحات الفرنسية تزامنت مع اتهامات لرئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، لفرنسا بخيانة بلاده، مشيرا إلى أن باريس حاولت تقسيم مالي وتشجيع رغبة الحكم الذاتي شمالي البلاد.

وقال مايغا، في مقابلة خاصة مع قناة “فرانس24″، “بدا واضحا أن باريس بمناوراتها وخطابها الذي وصف المجلس العسكري الحاكم بأنه غير شرعي، أعدت خطة للإطاحة به”، مضيفا أن باماكو “لم تطلب أبدًا مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، المعلن عنها مؤخرًا”، مشيرا إلى أن “الفرنسيين اتخذوا قرار المغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم كينيا
    المحكمة العليا في كينيا تؤيد فوز وليام روتو بانتخابات الرئاسة
    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    مؤشر الاسهم الاوروبية يهبط 2.2% بعد توقف الغاز الروسي
    وزير النفط الإيراني جواد أوجي
    جواد أوجي: العالم بحاجة إلى المزيد من النفط الإيراني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!