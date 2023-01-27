باريس تعليقاً على هجوم القدس: لضبط النفس وتجنب العنف

أدانت باريس الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب داعية إلى ضبط النفس وتجنب العنف.

وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين، وأصيب 5 على الأقل، مساء الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونجم إطلاق النار عن هجوم بسلاح ناري في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة مع مرور الوقت.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت “تحييد” منفذ العملية، أي أنها قتلته.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما جرى تطويق مكان الهجوم من طرف قوات الأمن الإسرائيلية.