الأحد 4 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باريس تكشف عن خطوات صينية لتزويد روسيا بتجهيزات عسكرية

منذ 12 دقيقة
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

أكد إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيام الصين بخطوات لدعم روسيا بتجهيزات قد تستخدم عسكريا في أوكرانيا.

وأشار إيمانويل بون في مداخلة ليل الخميس أمام منتدى أسبن للأمن إلى أن بكين لم تبلغ حتى الآن مرحلة دعم موسكو بـ”قدرات عسكرية”.

وأضاف: “ثمة مؤشرات على أن (الصينيين) يقومون بأمور نحبّذ ألا يقوموا بها”.

وردا على سؤال عما يلمح إليه، قال بون إن الأمر يتعلق بتسليم موسكو “نوعا من التجهيزات العسكرية… لكن بحسب علمنا، فإن الصينيين لا يسلّمون روسيا قدرات عسكرية بشكل واسع”.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن المستشار الرئاسي كان يلمح الى “تسليم محتمل لتقنيات ذات استخدام مزدوج” مدني وعسكري.

واعتمدت بكين رسميا موقفا محايدا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. لكنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها العمليات العسكرية الروسية، كما شهدت علاقتها بروسيا تقاربا في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف غربية من أن تقوم بكين بتوفير دعم عسكري لموسكو.

وتخشى دول غربية من أن تقوم شركات صينية بتزويد روسيا تقنيات يمكن استخدامها في المجال العسكري.

وشدد بون على ضرورة أن تمتنع بكين عن دعم موسكو عسكريا، علما بأن العديد من الدول الغربية تزود أوكرانيا منذ بدء الحرب، بمعدات وتجهيزات عسكرية، وزادت من وتيرة ذلك في الفترة الأخيرة لدعم هجوم مضاد تشنه كييف لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال “في وقت يمضي الهجوم الأوكراني المضاد، في وقت كل شيء معقّد… أكثر ما نحتاج إليه من الصين هو أن تمتنع” عن تزويد روسيا بالأسلحة.

وشدد على رغبته في “أن تظهر الصين أنها شريك موثوق” في البحث عن حل للنزاع في أوكرانيا، الا أنه أبدى أسفه جراء “عدم رؤية دليل” على ذلك.

وفي حين أكد قناعته بأن الصين لن تساهم في إيجاد حلّ لحرب أوكرانيا، رأى أن “جلّ ما نحتاج إليه لتتوقف الحرب هو أن ينسحب بوتين وأن تتفوق أوكرانيا (عسكريا) على الروس”.

وأشار الى أن ذلك يجب أن يليه “نوع من إطار صلب للمفاوضات” يشمل عددا من الشركاء مثل الصين والهند، القادرين على “التأثير وضمان سلام صلب”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

حريق في المكسيك_ أرشيفية
مقتل 11 شخص في حريق بالمكسيك
عبد اللطيف رشيد
رئيس العراق يدين الاعتداءات الآثمة على القرآن
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يطلب انعقاد مجلس الناتو لبحث الأمن بالبحر الأسود

الأكثر قراءة

إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!
الطفلة المغدورة "لين طالب"
فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
بالفيديو - كلام خطير جداً.. من سرق بصمات اللبنانيين من النافعة؟