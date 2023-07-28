بازوم هو الرئيس الشرعي.. فرنسا ترفض الاعتراف بقادة الانقلاب في النيجر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان (الجمعة 28-7-2023) إن فرنسا لا تعترف بالقادة الذين ظهروا جراء الانقلاب العسكري في النيجر وإن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.

وأضافت الوزارة “نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندّد اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنّه يعمل مع قادة إقليميّين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

فيما أعلن متحدث باسم بعثة واشنطن في الأمم المتحدة يوم الخميس، أنّ بلاده تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذلك بعد الانقلاب الذي أعلنه عسكريون في البلاد.

وذكر بيان أميركي أن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، تحدثت إلى رئيس النيجر محمد بازوم يوم الخميس.

وقال متحدث إنها أوضحت أنّ “الولايات المتحدة راسخة في مساندتها للديمقراطية في النيجر، وتدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري”.