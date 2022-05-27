باشاغا يشكّك بقدرة الدبيبة عل توحيد ليبيا وتنظيم الإنتخابات

على وقع التوتر المستمر بين رئيس حكومة الوحدة المقالة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة فتحي باشاغا، كرر الأخير التأكيد مجدداً أنه لا ينوي دخول طرابلس.

فبعد أن أثارت محاولته الانتقال إلى العاصمة الأسبوع الماضي، اشتباكات ومخاوف من عودة الصراع والاقتتال، شدد باشاغا على ألا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس.

وقال إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط، مضيفا: “قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 بالمائة”، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس مساء الخميس.

انتخابات قريباً

إلى ذلك، شكك باشاغا في قدرة خصمه على توحيد البلاد وتنظيم الانتخابات، زاعما أن الدبيبة لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج طرابلس .

وأوضح أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا.

اشتباكات طرابلس

وتعليقاً على مقتل أحد مرافقيه (أحمد الشباب) خلال اشتباكات الأسبوع الماضي في العاصمة، أكد أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن مرافقيه كانوا عزلاً.

كما اتهم زعيم ميليشيا طرابلس، عبد الغني الككلي، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب، والذي عينه الدبيبة العام الماضي رئيسا لهيئة غامضة تسمى جهاز دعم الاستقرار، بالمشاركة في الهجوم عليه.

إلى ذلك، دعا باشاغا البنك المركزي الليبي إلى سداد موازنة حكومته التي أقرها مجلس النواب، المتمركز في مدينة طبرق.

نزاع مسلح

يشار إلى أن الخلاف تصاعد بين الحكومتين، بعد اندلاع نزاع مسلّح الأسبوع الماضي، إثر محاولة باشاغا الدخول إلى طرابلس للمطالبة بالسلطة، فيما جوبهت خطوته هذه بردّ عنيف من قبل المجموعات الموالية للدبيبة.