باشينيان: تزايد احتمال مغادرة الأرمن لناغورنو قرة باغ

أشار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمة إلى مواطنيه اليوم الأحد أن أرمينيا مستعدة لقبول جميع سكان ناغورنو قرة باغ من عرقية الأرمن وإن احتمال مغادرتهم للمنطقة في تزايد.

ونقلت وكالة تاس عن باشينيان قوله “يظل أرمن ناغورنو قرة باغ عرضة للتطهير العرقي… الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورنو قرة باغ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع”.

وتابع قائلا “إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورنو قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورنو قرة باغ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص”.

وقالت قيادة الإقليم الانفصالي لرويترز اليوم الأحد إن 120 ألفا من عرق الأرمن في ناغورنو قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال باشينيان “حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورنو قرة باغ”.

وقال باشينيان أيضا إن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها لم تكن فاعلة وذلك في انتقاد واضح لروسيا الحليف الرئيسي ليريفان.