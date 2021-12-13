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باقري: التقينا بمسؤولين من الإمارات والسعودية وتم حل سوء التفاهم إلى حد ما

13 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2021 1:41 مساءً
مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري

مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري

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أعلن قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، عن اللقاء بمسؤولين من الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أنه “تم حل سوء التفاهم إلى حد ما”.

والتقى اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين، العميد الركن، عبد العزيز بن عبدالله المنذري، نائب رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالقوات المسلحة العمانية، بهدف توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين الجانبين، وفق شبكة “العالم”.

وأوضحت “العالم” أنه في الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع تحسين العلاقات التعليمية والعسكرية ومكافحة الإرهاب واستتباب الأمن في المنطقة دون تدخل خارجي.

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