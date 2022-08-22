باكستان.. أنصار عمران خان يحتشدون أمام منزله لمنع اعتقاله

أفاد مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان” بأنّ المئات من أنصاره تجمعوا أمام منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام اباد، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان يوم السبت، لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لأحد مساعديه الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.

وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء “شهباز شريف” التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في نيسان الماضي.

وقال “علي أمين غاندابور”، الوزير السابق في حكومته، على تويتر، “لو تم القبض على عمران خان… سنستولي على إسلام اباد بسلطة الشعب”، بينما حثّ بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.

في السياق نفسه، قال مراد سعيد، وهو وزير سابق آخر، لقنوات تلفزيونية محلية إن الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان. لكنّ شرطة إسلام اباد رفضت تأكيد ذلك.

يُذكر أنّ استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس لرفع دعاوى على السياسيين أمر شائع في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان أيضا ضد معارضين.