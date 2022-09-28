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باكستان.. إسحاق دار يؤدي اليمين وزيرا للمالية

منذ 7 دقائق
إسحاق دار

إسحاق دار

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قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن السياسي المخضرم والمحاسب القانوني إسحاق دار أدى اليمين وزيرا جديدا للمالية في البلاد اليوم الأربعاء.

ويتولى دار منصب وزير المالية للمرة الرابعة وسيتعين عليه التعامل مع بعض أسوأ الاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وحصل دار، الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني، على المنصب بعد استقالة سلفه مفتاح إسماعيل، خامس وزير يترك منصبه في أقل من أربع سنوات في ظل الاضطرابات الاقتصادية المستمرة.

وأدى دار اليمين أمام الرئيس عارف علي في حفل بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

وعاد السياسي البارز الذي ينتمي للحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى إسلام اباد مساء يوم الاثنين بعد أن أنهى خمس سنوات في منفاه الاختياري بلندن.

وكان قد غادر باكستان في عام 2017 لتلقي العلاج ريثما يُنظر في دعاوى فساد ضده يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وعلقت محكمة لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي أوامر بالقبض عليه مما مكنه من العودة.

    المصدر :
  • رويترز

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