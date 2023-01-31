باكستان.. ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد في بيشاور إلى 83

قال متحدث باسم مستشفى اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان ارتفع إلى 83، فيما أصيب ما لا يقل عن 57 شخصا العديد منهم في حالات حرجة.

فجر انتحاري نفسه داخل مسجد مزدحم في مجمع سكني شديد التحصين خاص بأفراد الشرطة بباكستان يوم الاثنين في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت الشرطة.

ووقع تفجير انتحاري وقع داخل مسجد بالقرب من مقر للشرطة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها، وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار.

وذكر شاهد عيان لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية المحلية أن الانفجار “وقع أثناء الصلاة. انهار مبنى مؤلف من طابقين” مضيفا أنه كان خارج المسجد مباشرة عندما وقع الانفجار.

وأظهرت لقطات بثتها محطة “بي تي في” (PTV) الرسمية أفرادا من الشرطة وبعض السكان يسارعون بإزالة الأنقاض والحطام، وحمل المصابين على أكتافهم.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى سيكاندار خان “انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض”.

وقد رفعت شرطة العاصمة إسلام آباد حالة التأهب الأمني عقب الانفجار.