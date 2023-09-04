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باكستان: السعودية ستستثمر 25 مليار دولار خلال خمس سنوات

منذ 16 دقيقة
أنوار الحق كاكار

أنوار الحق كاكار

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أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار، اليوم الإثنين، أنّ السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة، مضيفًا أنّ حكومته ستعيد إحياء عملية الخصخصة المتوقفة حاليًا.

وبدأت الدولة الواقعة في جنوب آسيا طريقًا صعبًا نحو التعافي الاقتصادي في ظل حكومة لتصريف الأعمال، بعد نجاحها في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بفضل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز.

وقال كاكار للصحافيين من مقر إقامته الرسمي إنّ الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي جزء من حملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.

    المصدر :
  • رويترز

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