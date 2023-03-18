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باكستان.. الشرطة دخلت منزل عمران خان أثناء مثوله أمام القضاء

منذ 13 ثانية
عمران خان

عمران خان

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قال مسؤولون في الحزب السياسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن الشرطة دخلت منزله في لاهور اليوم السبت أثناء مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام اباد.

يأتي هذا بعد أيام من المواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار خان في محيط العقار حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق يوم الثلاثاء.

وقال خان في تغريدة إن زوجته كانت في المنزل. ومثل أمام المحكمة بعد أن عبر عن خوفه من اعتقاله.

وبدأت المداولات القضائية ضد خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي. ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات على مستوى البلاد وأصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطالب خان قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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