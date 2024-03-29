باكستان: الصين تنضم إلى تحقيق في هجوم انتحاري استهدف رعايا لها

قالت وزارة الداخلية الباكستانية إن محققين صينيين وصلوا إلى باكستان الجمعة للانضمام إلى تحقيق في مقتل خمسة صينيين في هجوم انتحاري.

وكان الحادث الذي وقع الثلاثاء هو الهجوم الكبير الثالث خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع على مصالح للصين في باكستان حيث استثمرت بكين أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع للبنية التحتية في إطار مبادرتها الحزام والطريق.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بفريق المحققين الصيني في سفارة بكين وأطلعهم على تفاصيل التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي اقتحم فيه مهاجم انتحاري بسيارته قافلة تضم مهندسين صينيين يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية في داسو بشمال غرب باكستان مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وجاء الهجوم بعد هجوم في 20 مارس\آذار استهدف ميناء استراتيجيا تستخدمه الصين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد حيث ضخت بكين مليارات الدولارات في مشاريع للبنية التحتية، وبعد هجوم في 25 مارس آذار على قاعدة جوية بحرية في الجنوب الغربي أيضا. وأعلن جيش تحرير بلوشستان، أبرز الجماعات الانفصالية في بلوشستان، مسؤوليته عن الهجومين.

وتعرضت داسو، حيث يوجد سد كبير، لهجوم في الماضي إذ أدى انفجار حافلة في عام 2021 إلى مقتل 13 شخصا من بينهم تسعة صينيين، دون أن تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وقال مسؤول حكومي إن المقاولين الصينيين علقوا العمل في ثلاثة مشاريع للطاقة الكهرومائية بسبب مخاوف أمنية بعد هجوم يوم الثلاثاء، وأشار إلى أن هذا أمر معتاد بعد مثل هذه الحوادث.

ويقول مسؤولون إن باكستان شكلت قوة مخصصة من الشرطة والجيش لضمان أمن الأنشطة الصينية.