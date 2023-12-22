باكستان.. المحكمة العليا تُفرج عن عمران خان "بكفالة"

أعلن أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنّ المحكمة العليا في البلاد، أفرجت اليوم الجمعة بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.

وذكر المحامي سلمان سافدار، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن، لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.

وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس/ آب بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.

ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام اباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.