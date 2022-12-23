باكستان: انفجار سيارة عند نقطة تفتيش في إسلام اباد

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجار سيارة عند نقطة تفتيش في إسلام اباد أدى إلى إصابة أربعة من مسؤولي الشرطة الجمعة 23\12\2022.

وقال متحدث باسم الشرطة “تم إيقاف السيارة عند نقطة تفتيش، لكنها لم تتوقف وانفجرت عندما طاردتها الشرطة” مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان تفجير سيارة ملغومة أم هجوما انتحاريا.

وتابع “نحقق في الأمر”.

وفي 21\12\2022، قال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن قتلت 25 من أصل 35 مسلحا إسلاميا تحصنوا في مركز لمكافحة الإرهاب في مدينة بانو شمال غربي البلاد بينما قُتل أحد الرهائن واثنان من القوات الخاصة في عملية استعادة المركز من أيدي المسلحين.

وسيطر المسلحون على المجمع الأحد بعد أن هاجموا المحققين واستولوا على أسلحتهم مما أدى إلى فرض قوات الأمن الباكستانية حصارا استمر لمدة يومين واقتحام القوات الخاصة المركز في نهاية المطاف الثلاثاء 20\12\2022.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف في تغريدة على تويتر “تشكل عودة الإرهاب تهديدا متجددا لأمننا القومي … قواتنا الأمنية الباسلة قادرة تماما على التعامل مع هذا التهديد”.