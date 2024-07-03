باكستان.. انفجار قنبلة يودي بحياة 5 بينهم عضو سابق بالبرلمان

قالت الشرطة الباكستانية إن خمسة أشخاص، بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ، قُتلوا في انفجار قنبلة بشمال البلاد اليوم الأربعاء.

وذكر بخت منير المسؤول بالشرطة أن هداية الله، العضو السابق في مجلس الشيوخ، كان يقوم بحملته الانتخابية في منطقة باجور القبلية على الحدود مع أفغانستان عندما انفجرت قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد في سيارته.

وقال أنور حق، وهو مسؤول حكومي آخر، إنها كانت عبوة ناسفة بدائية الصنع.

ونفت حركة طالبان الباكستانية، وهي مظلة تضم متشددين إسلاميين وطائفيين، تورطها في الهجوم.

وباجور واحدة من عدة مناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان ينعدم فيها القانون وتعد منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للمتشددين الإسلاميين الذين ينشطون على جانبي الحدود.

وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان إن شريف أدان الهجوم.