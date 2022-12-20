الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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باكستان.. بدء عملية لتحرير رهائن تحتجزهم طالبان

منذ دقيقة واحدة
قوات الأمن الباكستانية- أرشيفية

قوات الأمن الباكستانية- أرشيفية

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بدأت قوات الأمن الباكستانية، الثلاثاء، عملية لتحرير رهائن احتجزهم متشددون محليون ينتمون لطالبان في مركز لمكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكرت ثلاثة مصادر.

وأضافت المصادر أن هناك ستة من مسؤولي الأمن وعدد من السجناء داخل المركز.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات في محيط المركز.

وبدأت السلطات الباكستانية، الاثنين، محادثات في مسعى لحل أزمة مع مسلحين إسلاميين يحتجزون العديد من أفراد الأمن رهائن بعد سيطرتهم على منشأة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد أمس.

وطوقت قوات الأمن المجمع العسكري الذي يضم مركز الاستجواب في بلدة بانو حيث يتحصن نحو 20 مسلحا من حركة طالبان باكستان التي تنضوي تحت رايتها عدة جماعات إسلامية وطائفية.

وذكر متحدث باسم حكومة الإقليم أن المسلحين يطالبون بعبور آمن إلى أفغانستان.

وقال محمد علي سيف المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا لرويترز “نجري مفاوضات مع القادة الكبار في طالبان الباكستانية في أفغانستان”.

وأضاف أن السلطات لم تتلق بعد ردا من طالبان الباكستانية مشيرا إلى أن أقارب للمسلحين وزعماء قبائل في المنطقة يشاركون في تسهيل المحادثات مع المسلحين المتحصنين في المنشأة.

وقتل مسؤول واحد على الأقل من مسؤولي مكافحة الإرهاب على يد المسلحين الذين قالت عنهم السلطات إنهم انتزعوا الأسلحة من حراسهم أثناء خضوعهم للاستجواب.

    المصدر :
  • رويترز

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