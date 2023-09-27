باكستان تتحرى حول تغريدة للسفارة الروسية عن تسليمها غاز بترول مسال

قالت وزارة الطاقة الباكستانية اليوم الأربعاء إن البلاد تتحرى الحقيقة بشأن تغريدة للسفارة الروسية قالت فيها إن موسكو سلمت إسلام اباد مئة ألف طن من غاز البترول المسال.

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن مئة ألف طن من غاز البترول المسال وصلت إلى باكستان.

وأضافت السفارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، أن روسيا سلمت الشحنة إلى باكستان عبر منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة بإيران وأنه يجري التشاور بشأن شحنة ثانية.

وتشكل واردات الطاقة أغلبية المدفوعات الخارجية لباكستان، ويوفر الوقود الروسي منخفض السعر بعض الارتياح مع مواجهة إسلام اباد مشكلة حادة في ميزان المدفوعات، إذ تخاطر بالتعثر في سداد ديونها الخارجية.

وتلقت باكستان أول شحنة لها من الخام الروسي بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين في وقت سابق هذا العام.

وذكرت وزارة الطاقة الباكستانية في بيان أُرسل إلى رويترز أن غاز البترول المسال الذي تستورده كيانات خاصة من إيران عبر طريق بري قد يكون من أصل روسي، لكن الحكومة الباكستانية لا تستورد هذه السلعة الأولية.

ولم ترد السفارة الروسية على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

لكن مصادر في السوق والقطاع ومصادر رسمية شككت في حجم الشحنة، قائلة إن كمية غاز البترول المسال أكبر من أن تصل برا وتتطلب نحو أربعة آلاف حاوية لحملها.

وقال مصدر في الصناعة بموسكو إن شحنات غاز البترول المسال المرسلة من المصانع الروسية، المملوكة بشكل رئيسي لجازبروم، إلى سرخس بين فبراير شباط وأبريل نيسان بلغ إجماليها نحو خمسة آلاف طن.

وأضاف المصدر “لا نعلم أي جزء من الخمسة آلاف طن أُرسلت من سرخس إلى باكستان”.

وقالت موسكو في وقت اتفاق الخام إن إسلام اباد ستكون بحاجة إلى تنفيذ أي مشتريات لغاز البترول المسال عبر القطاع الخاص الروسي.

وذكرت باكستان أنها دفعت مقابل الخام الروسي باليوان الصيني، لكن قيمة الاتفاق لم يُفصح عنها قط.