باكستان تختبر صاروخا مجنحا قادر على حمل رؤوس نووية

أعلن الجيش الباكستاني أمس الثلاثاء اختبار صاروخ مجنح جديد محلي الصنع من طراز “بابور” يتجاوز مداه 900 كيلومتر.

وقال الجيش في بيان له إن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم “بابور كروز 1بي”، مطور محليا، وإنه قادر على إصابة “أهداف في البر والبحر بدقة عالية”، مضيفا أن مداه يتجاوز 900 كيلومتر بينما كانت النسخة السابقة منه ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

وتم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق أرضية متنقلة.

#Pakistan today conducted a successful test of an enhanced range version of the indigenously developed #Babur Cruise Missile 1B. Today’s launch was witnessed by Lt General Nadeem Zaki Manj, DG Strategic Plans Division…@OfficialDGISPR #PakistanArmy #ISPR

