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باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

منذ 24 دقيقة
محطة وقود في باكستان

محطة وقود في باكستان

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أعلنت باكستان (الجمعة 15-9-2023) رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 بالمئة، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” في سبتمبر أيلول قبل أن يتباطأ في أكتوبر تشرين الثاني ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4 بالمئة في أغسطس آب.

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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