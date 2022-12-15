باكستان ترفع حظر تصدير السكر

قالت وزارة المالية الباكستانية (الخميس 15-12-2022) إن باكستان رفعت حظر تصدير السكر، في خطوة أشارت مصادر حكومية إلى أنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

واتخذت القرار لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية.

وقال البيان إن القرار ينطبق على صادرات السكر خلال العام المالي 2022-2023. وأضافت أنه سيتم السماح بتصدير ما يصل إلى 100 ألف طن من السكر، مضيفة أن لجنة التنسيق الاقتصادي ستراجع الوضع كل أسبوعين.

وذكرت وزارة المالية أن أسعار السكر في السوق المحلية لن ترتفع حتى 31 يناير كانون الثاني على الأقل.

وقالت مصادر حكومية إن الهدف من هذه الخطوة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، التي انخفضت إلى 6.7 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات شهر واحد.

يشار إلى أن قصب السكر هو محصول نقدي كبير ومصدر للعمالة في باكستان وذلك لأكثر من 9 ملايين شخص في البلاد.

ويساعد قصب السكر على دفع اقتصاد التصدير الباكستاني بدرجة كبيرة، وعلى الرغم من كفاءة المطاحن القائمة من حيث قدراتها، فقد اتخذت الحكومة الباكستانية العديد من المبادرات في الماضي لزيادة الإنتاج الكلي للبلاد.

وقد عززت هذه المبادرات إنتاج قصب السكر بشكل عام ، ولأن هذه البلدان تدرك أن إنتاجها السنوي يبلغ 63،800 ألف طن متري من السلعة، وهذا يعطي باكستان سمعة باعتبارها واحدة من أكبر خمسة منتجي قصب السكر في جميع أنحاء العالم.

ويصدر البلد السكر إلى البلدان المجاورة في أفغانستان وطاجيكستان وغيرها من بلدان آسيا الوسطى.