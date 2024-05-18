باكستان تستدعي دبلوماسيا قرغيزيا للاحتجاج على أعمال عنف

قالت وزارة الخارجية الباكستانية (السبت 18-5-2024) إنها استدعت أبرز دبلوماسي قرغيزي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج ردا على أعمال عنف ضد طلبة باكستانيين في العاصمة القرغيزية بشكك.

وذكرت الشرطة القرغيزية أنها حشدت قوات في عاصمة الدولة الواقعة وسط آسيا أمس الجمعة لقمع العنف الذي هاجم فيه المئات من القرغيزيين مباني يسكنها طلبة أجانب منهم طلبة باكستانيون.

وأضافت الشرطة أن الهجوم سببه تعدي أجانب، لم تتضح جنسياتهم حتى الآن، بالضرب على سكان محليين في المدينة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “أُبلغ القائم بالأعمال القرغيزي بأن حكومة قرغيزستان ينبغي لها اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامة الطلبة والمواطنين الباكستانيين وأمنهم”.

وورد في البيان أن وزارة الصحة القرغيزية أكدت تقديم الإسعافات الأولية لأربعة باكستانيين وأنهم غادروا المستشفى، بينما لا يزال أحدهم يتلقى الرعاية الطبية بسبب إصابته.

وقالت باكستان إنها فتحت خطوطا ساخنة لحالات الطوارئ للمتضررين من أعمال العنف.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان عن قلقه بسبب الواقعة، قائلا إن إسلام اباد ستنظم رحلات جوية لإعادة أي مواطن باكستاني يرغب في مغادرة قرغيزستان على الفور.