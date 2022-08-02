باكستان تستوفي شرط صندوق النقد للإفراج عن أموال خطة إنقاذ

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أمول خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.

وقالت إيستر بيريز رويز لرويترز في رسالة إن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو تموز.

وتابعت أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس آب، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.

وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي إن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل لاتفاق معه.

وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق.

وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 21.3 بالمئة في يونيو حزيران، وهو الأعلى في 14 عاما.

وناشد قائد الجيش الباكستاني واشنطن يوم الجمعة استخدام نفوذها لضمان الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لتجنب أزمة اقتصادية.