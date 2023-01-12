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باكستان تسعى لحزمة اقتصادية جديدة من الإمارات

منذ 18 دقيقة
علما باكستان والإمارات

علما باكستان والإمارات

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سيسعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الحصول على حزمة اقتصادية جديدة لبلاده من الإمارات خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى هناك، وفق ما نقلت محطة اري نيوز عن مصاد مطلعة، الخميس.

وذكر التقرير أن شريف سيسعى أيضا إلى تأجيل سداد قرض بملياري دولار للإمارات في الأسابيع المقبلة، وسيجري محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على استثمار بملياري دولار في باكستان خلال زيارته للبلاد يومي الخميس والجمعة.

ولم ترد وزارة الإعلام الباكستانية حتى الآن على طلب للتعليق من رويترز.

وقال شريف إن زيارته تستهدف البناء على محادثاته السابقة مع رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وقال شريف على تويتر “نتشارك العزم والفهم على ضرورة مواصلة الجهود لزيادة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية”.

    المصدر :
  • رويترز

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