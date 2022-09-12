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باكستان تسعى لحماية محطة طاقة تزوّد الملايين بالكهرباء من الفيضانات

منذ 19 دقيقة
علم باكستان

علم باكستان

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أعلن مسؤولون أنّ السلطات الباكستانية تسعى جاهدة لحماية محطة طاقة مهمة توفر الكهرباء لملايين الناس من خطر الفيضانات المتزايد، وتتخذ خطوات في هذا الصدد مثل بناء سد أمامها.

وأثّرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية في الجبال الشمالية على 33 مليون شخص، وأودت بحياة ما يقرب من 1400 وغمرت منازل وطرقًا وسككًا حديدية وماشية ومحاصيل، وتسببت في أضرار قُدرت بنحو 30 مليار دولار.

وقال كل من الحكومة والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إن تغير المناخ هو سبب الطقس السيء الذي أدى إلى الفيضانات التي غمرت ما يقرب من ثلث مساحة الدولة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وتزوّد محطة الكهرباء في منطقة دادو بإقليم السند الجنوبي، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في البلاد، ست مقاطعات إقليمية بالطاقة.

وأظهرت زيارة لموقع المحطة أن القوات كانت تعمل على تعزيز سد أقيم أمام المحطة.

في السياق، قال “سيد مرتضى علي شاه”، وهو مسؤول كبير في المنطقة، لرويترز: “تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالفعل لإنقاذ شبكة (الكهرباء) في حالة حدوث أي فيضانات”.

وجاءت تصريحات المسؤول بعدما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف أوامر بضمان عدم تعرض محطة الطاقة للفيضانات، وذلك حسبما أفاد راديو باكستان الرسمي.

    المصدر :
  • رويترز

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