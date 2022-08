باكستان تسعى للحصول على مساعدات دولية لضحايا الفيضانات

طالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

جاء طلبه في تغريدة على موقع “تويتر” وسط هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي على باكستان، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو وحتى اليوم إلى 937.

We have reached out to donors, friendly countries & international financial institutions for assistance to respond to the scale of flood calamity. I will be meeting Islamabad-based ambassadors & high commissioners tomorrow to apprise them of nature of challenge & need for help.

