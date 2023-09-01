باكستان تسلم إيطاليا رجلا مطلوبا في قضية "جريمة شرف"

قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن باكستان سلمت بلاده رجلا مطلوبا لقتله ابنته البالغة من العمر 18 عاما حتى يمثل أمام القضاء.

وألقي القبض على شَبّار عباس في قريته بشرق باكستان في نوفمبر\تشرين الثاني الماضي للاشتباه في أنه قتل ابنته سامان عباس التي اختفت في أبريل\نيسان 2021 بعد رفضها السفر من إيطاليا إلى باكستان من أجل زواج مدبر.

وقال الوزير نورديو في بيان أمس الخميس 31\8\2023 “هذه خطوة للأمام للسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها كاملا بعد جريمة مروعة”، مضيفا أن المشتبه به في طريقه إلى إيطاليا.

تم التعرف على الضحية من خلال سجلات الأسنان بعد العثور على رفات بشرية بالقرب من منزل عائلتها في بلدة نوفيلارا بشمال إيطاليا بعد أكثر من عام على اختفائها.

ويعتقد ممثلو الادعاء أن الأسرة شعرت بالغضب عندما اكتشفت أن سامان لديها حبيب في إيطاليا.

ويقولون إنها قُتلت عندما عادت إلى منزل العائلة لأخذ بعض الوثائق بعدما عاشت في مكان قريب لفترة تحت رعاية الخدمات الاجتماعية.

ونفى الأب وفاة ابنته. وتم تسليم عمها من فرنسا لمحاكمته مع اثنين من أبناء عمومتها.