الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان تشتري مزيدا من الكهرباء من إيران

منذ 6 دقائق
خطوط كهراء

خطوط كهراء

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان الثلاثاء إن البلاد ستشتري المزيد من الكهرباء من إيران.

واتخذ القرار عبر لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية إسحق دار.

ولدى باكستان المتعطشة للطاقة اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من طهران لتزويد مناطقها الحدودية خاصة من أجل مشاريع التنمية المدعومة من الصين في ميناء جوادر.

وجاء الاقتراح بشراء المزيد من الكهرباء من طهران بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لإسلام اباد.

ولم تذكر وزارة المالية تفاصيل حول حجم أو شروط وأحكام عمليات الشراء الجديدة .

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اقتصاد الصين
حجم التجارة الصينية يتراجع.. ويهدد آفاق التعافي
الجيش الإسرائيلي
"معالوت".. خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة لسنوات
من مالي- أرشيفية
تقرير أممي يؤكد ارتكاب قوات مالي وفاغنر انتهاكات خطيرة

الأكثر قراءة

حسن نصر الله
تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
علم لبنان
بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول
نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!