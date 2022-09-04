باكستان.. تصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات

قال جام خان شورو وزير الري في إقليم السند إن السلطات في باكستان التي اجتاحتها الفيضانات قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد، الأحد، لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم، لكنها أنقذت بذلك المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من تجمع مياه الفيضانات.

وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الكتل الجليدية على الجبال بشمال باكستان في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1290 شخصا، من بينهم 453 طفلا. وما زالت الفيضانات، التي يقول مسؤولون إن سببها تغير المناخ، تجتاح البلاد.

وذكر الوزير أن بحيرة مانشار، التي تُستخدم في تخزين المياه، وصلت بالفعل إلى مستويات خطيرة وأن الضغط المتزايد يشكل تهديدا للمناطق المحيطة في إقليم السند الجنوبي.

وأضاف أن حوالي مئة ألف شخص سيتأثرون بتصريف مياه البحيرة لكن ذلك سيساعد في إنقاذ المزيد من التجمعات السكانية ويقلل أيضا من مستويات المياه في المناطق الأخرى الأكثر تضررا.

وهطل على البلاد بالفعل في الربع المنتهي في أغسطس آب ما يقرب من ثلاثة أمثال متوسط هطول الأمطار على مدى 30 عاما بإجمالي 390.7 مليمتر.

وكان إقليم السند، الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة، الأكثر تضررا مع زيادة هطول الأمطار عليه بنسبة 464 بالمئة عن المتوسط في 30 عاما.