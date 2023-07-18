باكستان.. تفجير انتحاريّ يستهدف قوات الحدود في بيشاور

أدّى تفجير انتحاريّ بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل شخصين أحدهما المهاجم، وإصابة عدد آخر، وفق ما أعلن مسؤولون في الشرطة.

فيما أعلنت تطلق على نفسها اسم “حركة الجهاد الباكستانية”، وهي حديثة النشأة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم نشر اسمه، إن الهجوم أسفر عن “شهيد وسبعة جرحى لكن جميعهم في حالة مستقرة”.

وقال المدير الطبي لمجمع حياة آباد، شهزاد أكبر خان، إنّ المستشفى استقبل شخصين أصيبا في هذا الانفجار، وإن كليهما في حالة مستقرة. وأضاف أن باقي المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى آخر.

وقالت الشرطة إن الانفجار كان هجومًا انتحاريًا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.

وعبّر الجيش الباكستاني يوم الجمعة عن بالغ القلق من وجود ملآذات آمنة للمتشددين في أفغانستان المجاورة، وهدد “بردّ حاسم” بعد يومين من مقتل 12 من جنوده في هجومين.

وهاجمت الجماعة الأسبوع الماضي قاعدة عسكرية في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد.