باكستان تلغي حظرًا على خوض الانتخابات.. ونواز شريف "الأوفر حظًا"!

أعلن رئيس المحكمة العليا في باكستان قاضي فائز عيسى، اليوم الإثنين، أنّ المحكمة ألغت قرار منع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة من خوض الانتخابات مدى الحياة، مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم نواز شريف للترشح لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة.

ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف هو الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/ شباط، مع وجود منافسه الرئيسي رئيس الوزراء السابق عمران خان في السجن ومنعه من خوض الانتخابات لخمس سنوات.

وقال رئيس المحكمة الذي ترأس لجنة من سبعة قضاة في حكمه إن الحظر مدى الحياة “ينتقص من الحق الأساسي للمواطنين في خوض الانتخابات والتصويت لمرشح من اختيارهم”.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة أصوات لصالح إلغاء قرار سابق صدر عام 2018 يقضي بفرض عقوبة الحظر مدى الحياة على السياسيين المدانين بموجب أحكام معينة في الدستور.

وأُدين شريف (74 عامًا) في عام 2017 بارتكاب ممارسات غير شريفة.

ولن يستفيد خان (71 عامًا) الذي فاز حزبه بالانتخابات الماضية في عام 2018، من الحكم لأنه يلغي الحظر مدى الحياة فقط مما يعني أن لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي يظل غير مؤهل لخوض الانتخابات حتى عام 2028.