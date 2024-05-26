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باكستان تلقي القبض على 11 مسلحا بتهمة قتل مهندسين صينيين

منذ ساعة واحدة
سقوط قتلى وجرحى من جراء استهداف مسجدين في باكستان (رويترز)

سقوط قتلى وجرحى من جراء استهداف مسجدين في باكستان (رويترز)

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قال مسؤولون اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، إن السلطات الباكستانية ألقت القبض على 11 مسلحا شاركوا في التفجير الانتحاري الذي تسبب في مقتل خمسة مهندسين صينيين في مارس آذار في شمال البلاد.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مكافحة الإرهاب الباكستاني راي طاهر مع وزير الداخلية محسن نقفي.

وينتمي المعتقلون إلى حركة طالبان الباكستانية، وهي مظلة تضم عشرات من الإسلاميين السنة وجماعات مسلحة.

وتهدف حركة طالبان الباكستانية إلى الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكم متشدد.

وقال طاهر إن الهاتف المحمول الذي كان يستخدمه الانتحاري للتواصل مع قادته المحليين أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأضاف أن التحقيقات والأدلة تظهر أن المسلحين كانوا يتلقون تعليمات من قادة حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان.

وكان الجيش الباكستاني قد قال بالفعل إن الهجوم تم التخطيط له في أفغانستان وإن منفذ الهجوم أفغاني، وهو ما تنفيه كابول.

ونفت حركة طالبان الباكستانية في وقت سابق أي دور لها في التفجير الانتحاري، وقال متحدث باسمها اليوم الأحد إنها أوضحت بالفعل موقفها من الهجوم.

وقال الوزير نقفي “لدينا أدلة جنائية تثبت أن مسلحي حركة طالبان الباكستانية الذين كانوا يعملون من أفغانستان ضالعون في ذلك”.

وكان الانتحاري قد اقتحم بسيارته موكب مهندسين صينيين يعملون في سد في شمال غرب باكستان في مارس آذار، مما أدى إلى مقتل خمسة مهندسين وسائق محلي.

    المصدر :
  • رويترز

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