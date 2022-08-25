باكستان.. تمديد الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان

قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إن محكمة مددت، الخميس، الإفراج بكفالة عن خان لمدة أسبوع، في قضية يواجه فيها تهما بالإرهاب بسبب خطاب أدلى به، وذلك بعد قليل من مثوله شخصيا أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال بابار عوان، محامي خان ومساعده السياسي، لرويترز إنه تم تمديد الإفراج بكفالة حتى الأول من سبتمبر أيلول، وإنهم سيتقدمون بعد ذلك بطلب لتمديد آخر. وأكد رئيس الوزراء السابق بعد الجلسة أنه لم يقل شيئا مخالفا في خطابه الأسبوع الماضي.

ووجهت الشرطة يوم السبت اتهامات إلى نجم الكريكيت السابق خان بسبب ما وصفته بأنه تهديد عندما تحدث عن تعذيب الشرطة لمساعد له يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش.

ولا تزال التوترات السياسية على أشدها في باكستان حيث يحشد خان الدعم للانتخابات التي لن يتم إجراؤها قبل أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل. وقال رئيس الوزراء السابق، الذي اجتذب حشودا كبيرة في تجمعات بكافة أنحاء البلاد منذ الإطاحة به في أبريل نيسان، إن شعبيته أصابت خصومه بالفزع.

وقال خان في خطابه الأسبوع الماضي إنه “لن يترك” قائد شرطة إسلام اباد والقاضية التي مددت احتجاز مساعده، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهما.

واستشهدت الشرطة بهذا التعليق وقالت إن خان كان يهدف إلى ترهيب أفراد الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم.

وكان من المقرر أن ينتهي إطلاق سراح خان بكفالة اليوم الخميس، لكن المحكمة منحته أسبوعا آخر بعد مثوله أمامها.