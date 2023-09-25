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باكستان.. حزب عمران خان يقول أن السلطات تستعد لنقله إلى سجن أفضل

منذ 21 دقيقة
رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"

رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"

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قال حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الاثنين إن السلطات تستعد لنقل خان إلى سجن به مرافق أفضل بالقرب من العاصمة إسلام اباد بعد أمر من المحكمة.

والتمس فريقه القانوني وحزبه من عدة محاكم إصدار أوامر بنقل خان إلى سجن أديالا في مدينة روالبندي الذي قالوا إنه أكثر ملاءمة لرئيس وزراء سابق.

وقال ذو الفقار بخاري المساعد المقرب لخان في رسالة إلى الصحفيين “الترتيبات جارية”، في إشارة إلى الاستعدادات لنقل خان بعد أن قال نعيم بانجوتا محامي خان إن محكمة عليا في العاصمة أمرت بنقله.

وكتب بانجوتا لاحقا على منصة إكس أن خان نُقل إلى السجن الجديد لكنه حذف هذا المنشور بعد ذلك.

وجرى احتجاز خان في سجن متواضع يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة أتوك بشمال غرب البلاد، ولا يوجد بمكان احتجازه مرافق مثل حمَّام ملحق بالزنزانة أو تلفزيون كما أنه يصعب على أسرته وأصدقائه زيارته وإرسال الصحف والكتب والطعام إليه.

ويقبع رئيس الوزراء السابق في هذا السجن منذ أوائل أغسطس\آب الماضي بعد إدانته بتهم فساد.

وعلقت محكمة حكما بسجنه لثلاث سنوات لكن لم يطلق سراحه بكفالة بعد أن وجهت السلطات اتهامات إليه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

ويقول خان إن الاتهامات تهدف إلى منعه من خوض الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، وهو ما تنفيه السلطات.

    المصدر :
  • رويترز

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