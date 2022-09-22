الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
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باكستان.. رئيس الوزراء السابق خان يعتذر بشأن قضية ازدراء المحكمة

منذ 5 دقائق
رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"

رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"

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قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن موكله قدم ، الخميس، اعتذارا في قضية ازدراء المحكمة، في خطوة يأمل أن تمنع تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وقال المحامي فيصل تشاودري إن المحكمة أرجأت إصدار لائحة الاتهام، مضيفا أن المحكمة وجهت خان إلى تقديم اعتذار كتابي غير مشروط بحلول الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان تردد أنه هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء الشهر الماضي بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.

قال تشاودري لرويترز “المحكمة تقدر هذه اللفتة”، مضيفا أن التهم ستسقط في الغالب بعد الاعتذار.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة نسخة مكتوبة من حكمها في الوقت المقرر.

وقال تشاودري “سنعد ونقدم اعتذارا مكتوبا غير مشروط كما طلبت المحكمة”.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا لائحة اتهام ضد خان، وهي خطوة قد تؤدي إلى استبعاده من ممارسة العمل السياسي في حالة إدانته.

ويواجه أي سياسي مدان الاستبعاد لخمس سنوات على الأقل بموجب القوانين الباكستانية.

ويواجه نجم الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، سلسلة من المشاكل القانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت حول الثقة في أبريل نيسان على أيدي المعارضة الموحدة بقيادة شهباز شريف الذي خلفه في منصب رئيس الوزراء.

ويقود خان المظاهرات منذ الإطاحة به للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم قائلا إن الانتخابات ستُجرى في الوقت المقرر العام المقبل.

ووجهت شرطة إسلام أباد اتهامات لخان بعد تصريحاته العلنية بأنه لن يترك الشرطة ولا القاضية التي رفضت الإفراج بكفالة عن مساعده.

وقال خان وفريقه القانوني بعد ذلك إن التعليقات لم تكن تقصد التهديد، بل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين.

ولم تقبل المحكمة ذلك التفسير

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